سفير روسي: سنأخذ بعين الاعتبار رغبة بوركينا فاسو برفع قدراتها القتالية

صرح السفير الروسي في ساحل العاج، أليكسي سالتيكوف، بأن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار جميع رغبات بوركينا فاسو، حول ضمان قدرات قواتها القتالية، وإمدادها بالأسلحة، وتدريب جنودها.

وأوضح سالتيكوف، تفهم روسيا لحقيقة أنه لا توجد دولة تستطيع مجابهة "النشاط الإرهابي" وحدها، بما في ذلك بوركينا فاسو التي تحارب الجماعات "الإرهابية"، مشيرا إلى ضرورة تنسيق الجهود قدر الإمكان لمحاربة هذه الآفة.

وأضاف، "نحن نتمسك بهذا الخط منذ فترة طويلة للغاية، وفي عام 2015، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة لإنشاء آلية شاملة على نطاق عالمي، لمواجه "الإرهاب"، وبناء على هذه المبادئ الأساسية، أعتقد أنه يجب على موسكو أن تظل على اتصال مباشر مع الدول الإفريقية، مع احترام حقيقة أن على الدول الإفريقية حل مشاكلها بنفسها، وروسيا ستساعدها في هذه العملية".

المصدر: نوفوستي