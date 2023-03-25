مليون دولار مقابل رأسه.. تصفية "الأرنب" في فنزويلا (صورة)

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ريميخيو سيبايوس، مقتل رئيس إحدى العصابات الإجرامية في البلاد، والمعروف بـ "إل كونيخو" أو "الأرنب"، والمتهم في جرائم إرهاب وابتزاز وخطف وقتل وغيرها.

وقال وزير الداخلية في بيان بثه التلفزيون العام، إن "كارلوس إنريكي غوميز رودريغيز، والمعروف باسمه الحركي "إل كونيخو" أو "الأرنب"، والمطلوب في عدة جرائم، تمت تصفيته أمس من قبل سلطات إنفاذ القانون الفنزويلية، في عملية أمنية استمرت عدة أشهر.

وأوضح الوزير، أن قوى الأمن اعتقلت في ذات العملية التي جرت في ولاية أراغوا، 36 عضوا في العصابة، حاولوا مقاومة الشرطة، وضبطت 16 قطعة سلاح ناري، وأكثر من 3 آلاف طلقة، و9 سيارات، و14 دراجة نارية، وهواتف محمولة.

وأضاف الوزير، أن الشرطة تواصل البحث عن باقي أفراد العصابة، في ولايات أراغوا وكارابوبو وسوكري، بهدف ضمان السلام والهدوء لشعب فنزويلا.

وكانت السلطات الفنزويلية قد عرضت مكافأة مالية قدرها مليون دولار، لمن يساعد في إلقاء القبض على كارلوس غوميز المعروف بـ "الأرنب"، وهو مطلوب للعدالة منذ أكثر من عام.

المصدر: تاس + أ ف ب