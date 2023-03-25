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العثور على 13 مهاجرا وجثتين داخل قطار في تكساس

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العثور على 13 مهاجرا وجثتين داخل قطار في تكساس
nytimes.com
العثور على 15 مهاجرا قضى اثنان منهم في قطار في تكساس
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عثر على نحو 15 مهاجرا وهم يختنقون داخل قطار في تكساس، جنوب الولايات المتحدة، وقد قضى اثنان منهم على ما أعلنت الشرطة المحلية التي تلقت اتصالا بهذا الخصوص من مجهول.

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وأوقف حرس الحدود القطار شرق نيبا في جنوب تكساس بالقرب من سان أنطونيو وفق ما أوضحت الشرطة في بيان.

وقالت شرطة منطقة أوفالدي في بيان إنه "عثر على نحو 15 مهاجرا استدعى وضعهم عناية طبية فورية"، ونقل عشرة منهم إلى المستشفيات بينهم 5 جوا ووضعهم الصحي "غير معروف"، مضيفة: "أعلنت وفاة اثنين من المهاجرين".

ووفق ما أورد موقع "كسات-كوم" التابع لمحطة "ايه بي سي" في سانت انطونيو فقد وصلت الحرارة عصر الجمعة إلى 30 درجة مئوية قرب المكان الذي أوقف فيه القطار.

المصدر: أ ف ب

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