خروج قطار محمل بنفايات غير خطرة عن مساره في الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بخروج قطار شحن كان ينقل نفايات غير خطرة عن مساره في ولاية ماساتشوستس يوم الخميس.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة آيير القريبة من مكان الحادث، إن القطار لم ينقل أي مواد خطيرة، لكنها دعت السكان لعدم الاقتراب من المكان.

Update: Ayer Fire says 5 cars derailed and 2 are leaning; train was parked at the time and not in motion when the derailment took place. Train was hauling trash. @NBC10Bostonpic.twitter.com/8eMvBOlgYJ — Michael Rosenfield NBC10 Boston (@MikeRNBCBoston) March 23, 2023

وتشير إدارة الإطفاء إلى خروج 5 عربات عن السكة.

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وأكدت السلطات عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحادث.

يشار إلى أن القطار تابع لشركة Norfolk Southern، التي قد تعرض قطار آخر تابع لها لحادث الخروج عن المسار في ولاية أوهايو الأمريكية يوم 3 فبراير الماضي.

وكانت القطار في أوهايو ينقل مواد كيميائية خطيرة، وأسفر الحادث عن وقوع انفجار ونشوب حريق، واضطرت السلطات لإجلاء السكان من المنطقة المحيطة.

المصدر: قناة NBC10 Boston