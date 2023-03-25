دعت السيناتورة الرومانية، ديانا شوشواكا، التي تلقت تهديدات من أوكرانيا، إلى مراجعة فورية لدعم رومانيا لكييف.

وقالت شوشواكا: "يُظهر إدراجي في قائمة "صانع السلام" أن أوكرانيا دولة ذات ميول إرهابية. تظهر مثل هذه التهديدات من أوكرانيا أن رومانيا تدعم دولة إجرامية بالمال والمساعدة، وأطلب من رومانيا إعادة النظر على الفور في موقفها تجاه كييف".

وأشارت إلى أنه يجب على الرأي العام الدولي أيضا أن يدرك أن "أوكرانيا لا تستحق الدعم الذي تتلقاه".

المصدر: نوفوستي