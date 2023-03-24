بايدن يحيي الصين بدلا من كندا ويثير ضحك البرلمانيين الكنديين (فيديو)

خلط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بين كندا والصين خلال خطابه أمام أعضاء البرلمان الكندي، مما أثار ضحكهم وسخريتهم.

وقال بايدن: "اليوم أحيي الصين على... أنا آسف، أنا أحيي كندا. أنتم تعرفون أنني أفكر... بالصين. لكن دعونا لا نتحدث عن ذلك الآن".

ووصل بايدن في زيارة رسمية إلى كندا، التقى خلالها برئيس الوزراء، جاستن ترودو، وألقى خطابا رسميا أمام البرلمانيين الكنديين.

المصدر: نوفوستي