"نورد ستريم" توافق على المشاركة في رفع جسم عُثر عليه قرب موقع تفجير "السيل الشمالي"

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أن شركة "نورد ستريم" مشغلة خطي أنابيب غاز "السيل الشمالي1-2"، وافقت على المشاركة في انتشال جسم تم العثور عليه قرب موقع تفجير الأنابيب.

وقال مدير المكتب الصحفي لوكالة الطاقة الدنماركية، توري فالبي-هانسين، إنه: "يمكنني أن أؤكد أن "نورد ستريم 2 إيه جي" قد قبلت الدعوة للمشاركة في العملية لانتشال الجسم الذي عثر عليه بالقرب من خط أنابيب "التيار الشمالي-2". ليست لدينا معلومات إضافية حول موعد بدء العملية".

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في وقت سابق، دعت وكالة الطاقة الدنماركية شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغلة خط أنابيب "التيار الشمالي-2" للمشاركة في عملية انتشال جسم تم العثور عليه بالقرب من خط أنابيب الغاز. والجسم على شكل أسطوانة ارتفاعها حوالي 40 سم وقطرها 10 سم.

ولتحديد طبيعة الجسم، قررت الوكالة رفعه إلى السطح بمساعدة وزارة الدفاع الدنماركية.

وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي1-2" للتفجير في 26 أسبتمبر من العام الماضي، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أنه عمل تخريبي مدبر.

المصدر: سبوتنيك