الإليزيه: ماكرون سيعمل مع شي على عودة السلام إلى أوكرانيا

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيستغل زيارة الدولة التي سيؤديها إلى الصين في العمل مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على عودة السلام إلى أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ زيارة ماكرون، المقررة من 5 ولغاية 8 أبريل القادم، ستقوده إلى بكين وكذلك إلى كانتون، مؤكّدة أنّه "ملتزم بالحفاظ على حوار مستمرّ ومتطلّب مع الصين".

وكان ماكرون أعلن في نهاية فبراير أنّه سيزور الصين في مطلع أبريل، لكنّه لم يكشف يومها عن المواعيد المحددة والمدن المعنية.

وأوضح الإليزيه في بيانه أن "الرئيسين الفرنسي والصيني سيجريان نقاشات معمّقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وزار شي هذا الأسبوع روسيا حيث أظهر دعمه القوي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الغرب. وطرحت بكين قبل ذلك مقترحات للتسوية الأوكرانية.

وتنوي فرنسا دفع الصين إلى استخدام نفوذها لدى موسكو لإقناع بوتين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كييف.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن المباحثات في بداية أبريل "ستركز أيضاً على الأزمات الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت أن "إعادة فتح الصين بعد الجائحة يتيح الفرصة لإعادة إطلاق دينامية العلاقات الفرنسية-الصينية على كل الأصعدة، في وقت تتطلّب فيه التوتّرات والأزمات الدولية أكثر من أي وقت مضى إعطاء أفق لهذه الشراكة الاستراتيجية".

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وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ الزيارة ستتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: القضايا الاستراتيجية والأزمات الدولية، التعاون في مواجهة التحديات العالمية الكبرى، والعلاقات الاقتصادية.

كما أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي الجمعة في بروكسل أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين سترافقه "في جزء من برنامج الزيارة" انطلاقا من مبدأ "الوحدة الأوروبية" الذي يمثل "شرطا أساسيا لبناء شراكة متوازنة مع الصين".

وأردف الإليزيه أن الزيارة هدفها أيضا "إعطاء دفعة جديدة للتعاون الفرنسي-الصيني في مواجهة القضايا العالمية التي يكون الالتزام القوي من الصين أمرا ضروريا فيها نظراً لتأثير تنميتها على بقية الكوكب"، ومن بين هذه القضايا المناخ والتنوع البيولوجي.

المصدر: "أ ف ب"