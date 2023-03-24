الإليزيه: ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين

أعلن الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون، أنهيا الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، وأعلنا تمسكهما بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

وأشار بيان الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، إلى أنه خلال المحادثة الهاتفية بينهما، رفع الجانبان "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي، و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف".

المصدر: أ ف ب