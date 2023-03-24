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الولايات المتحدة تتعهد بحماية قواتها في سوريا

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الولايات المتحدة تتعهد بحماية قواتها في سوريا
AFP
القوات الأمريكية في سوريا - صورة من الأرشيف -
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أكدت الولايات المتحدة أنها ستحمي قواتها في سوريا، بعد ضربات جوية استهدفت قوات تتهمها واشنطن بشن هجومين على موقع أمريكي شمال شرقي سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الهجوم الذي وقع اليوم.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "سنعمل على حماية أفرادنا ومنشآتنا بأقصى طاقتنا.. إنها بيئة محفوفة بالخطر".

وصرح الجنرال إريك كوريلا، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان، "سنتخذ دائما جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أفرادنا وسنرد دوما في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وقالت الدفاع الأمريكية إن الضربات الأمريكية التي شنتها طائرات "إف-15" يوم الخميس استهدفت منشآت تستخدمها جماعات مسلحة مقربة من إيران، وهو ما نفته قناة إيرانية رسمية ناطقة باللغة الإنجليزية. 

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية عن مصادر محلية أن الضربات الأمريكية استهدفت مركز تنمية ريفي ومركزا للحبوب قرب مطار عسكري.

المصدر: "رويترز" + شبكة "سي إن إن"

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