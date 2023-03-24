قوات سوريا الديمقراطية تعلن حصيلة تعرض موقع عسكري أمريكي لهجوم بمسيّرات انتحارية

تعرض موقع مشترك لـ"قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي بقيادة واشنطن لهجوم بالمسيرات الانتحارية شمال شرقي سوريا، أسفر عن خسائر بشرية.

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وقالت "قسد" إن متعاقدا مع الجيش الأمريكي قتل في الهجوم وأصيب خمسة آخرون بجروح.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، الخميس، بأن متعاقدا أمريكيا قتل في سوريا بعد أن قصفت طائرة مسيرة منشأة تأوي موظفين أمريكيين في شمال شرق سوريا.

وأضاف البيان أن 5 من أفراد الخدمة الأمريكية ومتعاقد أمريكي آخر أصيبوا في الضربة.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الرئيس بايدن أذن بشن غارة جوية دقيقة ردا على ذلك في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT