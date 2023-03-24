 كيربي: بايدن اتخذ بسرعة قرار قصف القوات الإيرانية في سوريا

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره بضرب قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

وأضاف كيربي في حديث لقناة CNN: " أجرى (بايدن) مناقشات مع فريق الأمن القومي ... تلقى توصيات من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ومؤسسات المخابرات حول احتمالات الرد. واتخذ الرئيس القرار بسرعة كبيرة جدا للسماح بضربات ضد هذه الاهداف المحددة".

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في وقت سابق، أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية شنت يوم الخميس، سلسلة من الضربات الجوية على أهداف في سوريا قد تكون مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال البنتاغون في بيان له، إنه في وقت سابق من نفس يوم الخميس، قتل متعاقد أمريكي وأصيب خمسة أفراد من الجيش الأمريكي إضافة إلى متعاقد آخر بعد أن استهدفت طائرة بدون طيار منشأة صيانة في قاعدة للتحالف الدولي قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

وأضاف البيان أن الطائرة بدون طيار، حسب تقدير الاستخبارات، "من أصل إيراني".

ونقل البيان عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله: "بتوجيه من الرئيس (جو) بايدن، فوضت القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات جوية دقيقة هذا المساء في شرق سوريا للمواقع التي تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وتابع: "الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم اليوم، فضلا عن سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

المصدر: نوفوستي