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التحالف الدولي يعلن تعرض قاعدة لقواته شرقي سوريا لهجوم صاروخي

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التحالف الدولي يعلن تعرض قاعدة لقواته شرقي سوريا لهجوم صاروخي
AP
التحالف الدولي: هجوم صاروخي استهدف قاعدة لقواتنا شرقي دير الزور بسوريا
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أعلن التحالف الدولي مساء يوم الاثنين، تعرض قاعدة لقواته شرق دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

وذكر التحالف في البيان أن صاروخين عيار 107 ملم استهدفا قوات التحالف شرق دير الزور.

وأفاد بأن هجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة.

المصدر: RT

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