التحالف الدولي يعلن تعرض قاعدة لقواته شرقي سوريا لهجوم صاروخي

أعلن التحالف الدولي مساء يوم الاثنين، تعرض قاعدة لقواته شرق دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

وذكر التحالف في البيان أن صاروخين عيار 107 ملم استهدفا قوات التحالف شرق دير الزور.

وأفاد بأن هجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة.

Two 107mm rockets targeted #CoalitionForces east of Deir Ezzor, #Syria. Attacks of this kind place Coalition Forces, #PartnerForces, and the civilian populace at risk and undermines the hard-earned stability and security of Syria and the region. pic.twitter.com/lp1thtvhXL — Combined Special Ops Joint Task Force-Levant (@SOJTF_LEVANT) March 13, 2023

المصدر: RT