صحيفة أوكرانية تشير إلى فرار غير مسبوق من الخدمة في قوات كييف

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بتسجيل نسبة غير مسبوقة من التخلف عن الخدمة والفرار من الجيش على خلفية الخسائر الفادحة، وحشد قوات كييف لمعركة الربيع.

وقالت الصحيفة: "الجنود والرقباء والضباط يتحدثون عن عدد كبير من الجنود الذين يرفضون التوجه إلى خطوط القتال الأمامية، على الرغم من القانون الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا ويشدد عقوبة التخلف عن الخدمة وعصيان أوامر القادة".

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وأشارت إلى أنه ليس من مصلحة القادة العسكريين إرسال التقارير إلى الشرطة العسكرية عن رفض الجنود الانصياع لأوامرهم، لأن ذلك يؤثر على تقييم القيادة العليا لهذا القائد أو ذاك، وهيبته على جنوده.

وأكدت أنه لهذا السبب، يحاولون إرسال الجنود المتمنّعين عن القتال إلى الخدمة على مسافات بعيدة عن الجبهة.

المصدر: نوفوستي