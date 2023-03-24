 
مباشر

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس
Globallookpress
عرض للجيش البيلاروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzsk

فرضت واشنطن عقوبات ضد بيلاروس شملت 20 فردا وكيانا ومصنعين للشاحنات، بزعم "قمع مينسك الحركة المؤيّدة للديمقراطية في البلاد، وتواطؤها مع روسيا" بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

كما شملت العقوبات شركة خطوط جوّية بيلاروسية بدعوى تنقّل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بواسطة طائراتها.

إقرأ المزيد
عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران: تداعيات على بيلاروسيا وروسيا
عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران: تداعيات على بيلاروسيا وروسيا

وبرّرت الخزانة الأمريكية العقوبات بأنها "رد على القمع الوحشي المستمر للحركة المؤيدة للديمقراطية" في بيلاروس، وضغط السلطات في مينسك على المجتمع المدني بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

وأضافت أن العقوبات "تؤكّد استعداد الولايات المتحدة لتحميل النظام في مينسك مسؤولية التواطؤ مع روسيا" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا