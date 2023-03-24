ألمانيا.. رجل يصدم مشاة في مطار كولونيا بون

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أن رجلا يقود سيارة مستأجرة، قام بصدم المشاة في مرآب للسيارات في مطار كولونيا بون، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل وسائق السيارة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك دلائل على أن الرجل يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، مشيرا إلى أنه "يبدو أنه صدم عمدا عدة سيارات ومشاة تمكنوا من الهرب بعيدا عن طريقه".

وذكرت الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 57 عاما أصاب ضابطين أثناء مقاومة الاعتقال، وقد نقل إلى مستشفى محلي حيث يخضع لتحليل نفسي.

وبدأت السلطات تحقيقا في الحادث. ولم تصدر سلطات مطار كولونيا بون أي بيان حول الحادث.

المصدر: وسائل إعلامية ألمانية + AP