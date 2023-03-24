رسميا.. مولدوفا تتخلى عن لغتها الأصلية لصالح لغة جارتها

أفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه تم اليوم في الجريدة الرسمية، نشر القانون الخاص بإعادة تسمية لغة الدولة في مولدوفا إلى اللغة الرومانية، وهذا يعني أنه بات ساري المفعول.

في وقت سابق، أقرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، قانونا يعترف بالرومانية بدلا من المولدوفية كلغة دولة في هذه الجمهورية. وفي يوم الخميس الماضي، صوت برلمان مولدوفا بموافقة 58 نائبا على إعادة تسمية لغة الدولة من المولدوفية إلى الرومانية.

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ووفقا للقانون المعتمد، يتم استبدال عبارة "لغة مولدوفا" بأي شكل نحوي لها بعبارة "اللغة الرومانية". علاوة على ذلك، سيتم إجراء التعديل على الدستور، على الرغم من أن هذا الأمر يتطلب عادة إجراء استفتاء شعبي.

ويشار إلى أن الخلافات حول اسم لغة الدولة في مولدوفا، مستمر ولم يتوقف منذ عام 1989، عندما وافق المجلس الأعلى للجمهورية على الانتقال إلى الأبجدية اللاتينية في اللغة المولدوفية.

المصدر: نوفوستي