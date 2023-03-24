الولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن تحويل مسار طالبي اللجوء

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق يسمح لكلا البلدين بتحويل مسار طالبي اللجوء من حدودهما في وقت تصاعدت فيه الهجرة.

والصفقة التي من المقرر أن يعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الجمعة بعد لقائهما في أوتاوا، ستسمح لكندا بإعادة المهاجرين في طريق روكسهام، وهو نقطة عبور غير رسمية شهيرة من نيويورك للمهاجرين الذين يطلبون اللجوء فيها.

وفي المقابل، وافقت كندا على تقديم برنامج جديد قانوني لـ15000 مهاجر فروا من العنف والاضطهاد والدمار الاقتصادي في أمريكا الجنوبية والوسطى، حسبما قال المسؤول، مما يقلل من ضغط العبور غير القانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

وعلى الحدود الشمالية للولايات المتحدة، ستسمح الاتفاقية لكندا بإعادة مهاجري الولايات المتحدة الذين قرروا تجربة حظهم مع نظام اللجوء الكندي بدلا من الفوز بالحماية في الولايات المتحدة.

وكانت حكومة ترودو تضغط منذ شهور لتوسيع معاهدة الهجرة لعام 2004 مع الولايات المتحدة والتي تحد من عدد طالبي اللجوء الذين يمكن لكندا أن ترفضهم عند حدودها وترسلهم إلى الولايات المتحدة. إلا أن المسؤولين الأمريكيين، وحتى وقت ليس ببعيد كانوا يرفضون إجراء أي تعديل على المعاهد.

المصدر: "نيويورك تايمز"