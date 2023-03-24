مستثمر أمريكي محكوم عليه مع وقف التنفيذ يغادر روسيا

غادر المستثمر الأمريكي مايكل كالفي، المحكوم عليه بتهمة اختلاس 2.5 مليار روبل (32.8 مليون دولار) مع وقف التنفيذ غادر روسيا قبل أن يدخل الحكم حيز التنفيذ.

جاء ذلك فيما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال مصدر للوكالة إن كالفي والفرنسي المدان فيليب ديلبال غادرا روسيا على الفور بعد رفع الإجراء الوقائي، وهما موجودان الآن في بلديهما.

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وكانت محكمة ميشانسكي في موسكو قد حكمت، أغسطس 2021، على المتهمين في قضية صندوق استثمار Baring Vostok، باختلاس 2.5 مليار روبل، بأحكام مع وقف التنفيذ. وقد حصل مؤسس صندوق الاستثمار كالفي على حكم بالحبس خمس سنوات ونصف مع وقف التنفيذ تحت المراقبة، بينما تلقى الفرنسي فيليب ديلبال أربع سنوات ونصف أيضا مع وقف التنفيذ تحت المراقبة.

في الوقت نفسه، أزالت المحكمة حكم التحفظ على أملاك كالفي، ووفقا للحكم كان على كالفي زيارة التفتيش الجنائي بانتظام بعد دخول الحكم حيز التنفيذ، في ظل عدم وجود أي إجراء وقائي. في البداية تم فرض الحظر على المتهمين، مثل عدم مغادرة المنزل ليلا، لكن المحكمة رفعت هذه القيود، والتزمت بتقديم تقرير إلى التفتيش مرتين في الشهر، ولم يدخل بعد حيز التنفيذ، ولم يكن هناك حظر على مغادرة البلاد وقت مغادرتهما.

وتدرس محكمة مدينة موسكو، اليوم الجمعة، الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في عام 2021.

المصدر: نوفوستي