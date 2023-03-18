السفارة الروسية: موقف واشنطن من مذكرة المحكمة الجنائية يعكس انفصاما في الشخصية

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن موقف الولايات المتحدة من "مذكرة اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين، يعكس انفصاما في الشخصية، لأن واشنطن ترفض موقف المحكمة عندما ينتقدها على جرائمها.

وأضافت السفارة الروسية في بيان أنه "من خلال السماح لأنفسهم (المسؤولين الأمريكيين) بتصريحات غير مقبولة بشأن الزعيم الروسي، فإن السلطات الأمريكية تلتزم الصمت عمدا بشأن الفظائع الوحشية التي ارتكبتها في العراق ويوغوسلافيا وليبيا وفيتنام".

وأوضحت السفارة أنه "بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة، في محاولة لحماية مواطنيها من التبعات الدولية، تتخذ تدابير أحيانا ضد المحكمة الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة بما في ذلك ضد المدعية السابقة فاتو بنسودة، التي بدأت تحقيقا في الفظائع الأمريكية في أفغانستان".

وتساءلت السفارة عن أي استقلال وحياد يمكن أن تتحدث الولايات المتحدة، مضيفة أن موقف واشنطن يعكس انفصاما في الشخصية.

ويأتي تعليق السفارة الروسية ردا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة "اعتقال" ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "مبرر"، رغم أن واشنطن لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية.

وأكدت موسكو بعد صدور قرار محكمة الجنايات الدولية أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة، وأن أي قرارات تصدر عنها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية، ولا معنى له.

المصدر: نوفوستي