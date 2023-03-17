فولودين: قرار الغرب في المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين مجرد "هستيريا"

وصف رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه هستيريا بالنسبة للغرب.

وقال فولودين: "اليانكيز(لقب الأمريكيين)، ارفعوا أيديكم عن بوتين! الهراء الذي خرج من لاهاي يقول شيئا واحدا: الغرب هستيري، وأوراق محكمة لاهاي الغريبة لا تنطبق على روسيا".

وأضاف رئيس مجلس الدوما: "نعتبر أي هجمات على الرئيس الروسي عدوانا على بلادنا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".

المصدر: تاس