مدفيديف يدعو إلى إنشاء "منطقة عازلة" قرب حدود روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، متحدثا عن أهداف العملية الخاصة، إنه يجب طرد جميع الأجانب بالمعنى الواسع للكلمة من الأراضي الروسية.

وشدد مدفيديف، على ضرورة إقامة "منطقة عازلة" بهدف عدم السماح باستخدام الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى لاستهداف الأراضي الروسية.

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وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في لقاء مع وسائل إعلام روسية: "يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لحماية أراضينا، أي أراضي روسيا الاتحادية. يجب تطهيرها من كل الغرباء، بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. ويجب فرض شريط عازل لا يسمح باستخدام أي نوع من الأسلحة التي تعمل على مسافات متوسطة وقصيرة، أي التي يبلغ مدى إصابتها 70-100 كيلومتر، ويجب أن تكون المنطقة العازلة منزوعة السلاح، إذا تحدثنا عن العنصر العسكري".

وتابع مدفيديف القول: "وإذا تبين أن ذلك لا يكفي، فسيتوجب اتخاذ قرارات أخرى".

المصدر: نوفوستي