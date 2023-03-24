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إصابة ثلاثة أشخاص في زلزال ضرب طاجيكستان

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إصابة ثلاثة أشخاص في زلزال ضرب طاجيكستان
Sputnik
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قالت أوميدا يوسفي، رئيسة المركز الصحفي بهيئة حالات الطوارئ والدفاع المدني في طاجيكستان، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتضررت بعض البيوت نتيجة زلزال ضرب منطقة غورنو ماتشينسكي.

وأشارت إلى أن الهزات الأرضية التي وقعت مساء أمس الخميس، تسببت بنفوق حوالي 70 رأسا من الماشية في المنطقة، وتضرر أكثر من 40 مبنى من البيوت السكنية والمنشآت المساعدة وكذلك الطرق بشكل جزئي.

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وأكدت يوسفي، على أن السلطات ستقوم بتوفير السكن للعائلات التي تضررت بيوتها نتيجة الزلزال.

تم تسجيل وقوع زلزالين على أراضي طاجيكستان في 23 مارس، وكان مركزهما بالقرب من قرية بالدوراك. تم تسجيل الأول في الساعة 01:07 (23:07 بتوقيت موسكو يوم 22 مارس)، وكانت قوة الهزات 5-6 درجة في مركز الزلزال. والثاني، بقوة 4.8 درجة، ووقع في الساعة 07:53 (05:53 بتوقيت موسكو).

المصدر: تاس

 

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