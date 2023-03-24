بعد سلسلة تأجيلات.. نتنياهو يغادر إلى لندن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إلى لندن في زيارة يجري خلالها محادثات مع نظيره البريطاني ريشي سوناك.

وأقلعت طائرة نتنياهو في حوالي الساعة 4:30 صباحا، بعد أن تأخرت على ما يبدو وسط خطط المتظاهرين المناهضين للإصلاح القضائي لإغلاق طريق المطار في وجه نتنياهو وهو ينطلق في رحلة إلى أوروبا في ثالث عطلة نهاية أسبوع على التوالي.

After apparent delays, Netanyahu leaves for London, where more protesters await https://t.co/tLZ92D0KQF — The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 24, 2023

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو مباشرة إلى 10 داونينغ ستريت بعد هبوطه في مطار هيثرو حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي لإجراء محادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وقال مكتب نتنياهو إنه من المقرر أيضا أن يلتقي بوزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

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أبقى المسؤولون خطط سفر نتنياهو طي الكتمان في الفترة التي سبقت الرحلة، في ما يبدو أنها محاولة للالتفاف على المتظاهرين، على الرغم من أنه سيستقبله في لندن أيضا إسرائيليون يحتجون على الإصلاح القضائي.

ووفقا لتقرير نشره موقع "واينت" الإخباري، فإن نتنياهو كان يخطط في البداية للإقلاع في حوالي الساعة 11 مساء الخميس، لكنه اضطر إلى تأجيله بعد أن علم المسؤولون بحظر مطار هيثرو منذ فترة طويلة على الهبوط في وسط الليل.

وتمثل هذه الرحلة عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي التي يسافر فيها الزعيم الإسرائيلي إلى عاصمة أوروبية ، بعد زيارته لروما وبرلين في الأسبوعين الماضيين.

وصرح مكتب نتنياهو في بيان بأن زيارته إلى لندن ستركز على التهديدات التي تشكلها إيران، وقال: "في قلب الاجتماع (مع سوناك) ستكون القضية الإيرانية، وضرورة تشكيل جبهة دولية موحدة ضد إيران بهدف وقف برنامجها النووي".

كما سيناقش نتنياهو وسوناك الأزمة الأوكرانية والملفات الإقليمية في الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالي الدفاع والاستخبارات.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المملكة المتحدة مهمة بشكل خاص فيما يتعلق بإيران، لأنها عضو دائم في مجلس الأمن، وهي أيضا من الدول الموقعة على اتفاق إيران النووي، مثل فرنسا وألمانيا اللتان زارهما نتنياهو أيضا في الشهرين الماضيين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية