وسائل إعلام: نتنياهو يؤجل زيارته إلى بريطانيا لأن الطيارين رفضوا إيصاله إلى هناك

أفادت صحيفة "تيلغراف" البريطانية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجبر على تأجيل زيارته إلى لندن بسبب رفض عدد من الطيارين قيادة الطائرة التي تقله.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار رفض الطيارين جاء احتجاجا على التعديلات القضائية التي تخطط لها حكومة نتنياهو، مما تسبب في احتجاجات حاشدة في البلاد.

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وقال مصدر في الحكومة البريطانية: "هناك تصور بأن الطيارين الإسرائيليين يرفضون نقل السيد نتنياهو إلى المملكة المتحدة".

ووفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو ما يزال يعتزم السفر إلى لندن يوم الجمعة في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي، متخليا عن خطط الطيران مساء الخميس.

وذكرت بوابة Ynet الإسرائيلية، نقلا عن مكتب نتنياهو، الأسبوع الماضي، أنه سيتوجه إلى لندن يوم الخميس 23 مارس.

المصدر: نوفوستي