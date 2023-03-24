زلزال جديد يضرب جنوب شرق تركيا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، بوقوع زلزال بقوة 4.9 درجة في إقليم كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وذكر المركز في بيانه، أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 0.39 بالتوقيت العالمي (3.39 بتوقيت موسكو).

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ووقع مركز هذه الهزات على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب مدينة غوكسون، وكانت بؤرتها على عمق 5 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أية أنباء، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الجديدة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا هائلا.

المصدر: نوفوستي