خميس أسود في فرنسا.. المتظاهرون يضرمون النار في مبنى بلدية بوردو (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المتظاهرين المحتجين على قانون التقاعد، أضرموا النار في مبنى بلدية مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرفة الرئيسية لمدخل مبنى البلدية كانت هدفا للمتظاهرين، يوم الخميس في حوالي الساعة 8 مساء.

وأشارت إلى أنه تم إحراق الباب الخشبي الضخم الرئيسي من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين قبل فترة وجيزة، انطلقوا في مظاهرة جامحة من ساحة النصر، وقد التهمت النيران الباب الرئيسي رغم التدخل السريع لرجال الإطفاء.

وأضافت بأن رئيس بلدية بوردو وصل على الفور، ويأتي هذا التسلسل الجديد من العنف في أعقاب يوم مليء بالاشتباكات.

La mairie de Bordeaux en feu.



pic.twitter.com/FyBRmm5oUS — Georges Jordito (@JordiPasAlba) March 23, 2023

وأفادت وسائل إعلام محلية باعتقال سبعة أشخاص في نهاية اليوم التاسع من المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقد خططت النقابات العمالية يوم الخميس في 200 بلدية في فرنسا، لتنظيم احتجاجها التاسع والأضخم ضد إصلاح سن التقاعد، في تحرك وصفته وسائل إعلام بـ"الخميس الأسود".

[ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Autre vidéo de la façade de la mairie de Bordeaux en feu. Le bâtiment principal lui, comme indiqué dans notre tweet précédent, n'est a priori pas touché. pic.twitter.com/0VpAoKBNHG — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) March 23, 2023

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المصدر: RT + صحيفة "sud ouest"الفرنسية