CNN: مقتل مرتزق نيوزيلندي في صفوف قوات كييف

أكدت السلطات النيوزيلندية مقتل مرتزق نيوزيلندي أثناء مشاركته بالقتال في صفوف قوات كييف بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسب شبكة CNN نقلا عن متحدث باسم الحكومة.

وذكر المتحدث أن اسم المرتزق المقتول كين تي تاي، في الوقت الذي تقوم فيه سفارة نيوزيلندا في وارسو بالتواصل مع السلطات الأوكرانية لاستيضاح التفاصيل، علما أنه ولأسباب تتعلق بالسرّية، لن يتم تقديم مزيد من المعلومات ".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أفاد راديو نيوزيلندا (RNZ) بمقتل أحد المرتزقة، نقلا عن مصادر.

وبحسب ما تم ذكره، فإنه قتل في شرقي أوكرانيا.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية التشيكية أن مواطنا تشيكيا ثانيا كان قد قاتل في صف الجيش الأوكراني، قتل في أوكرانيا في 19 مارس الجاري.

المصدر: RT