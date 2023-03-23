نتنياهو يجدد تمسكه بخطة إصلاح القضاء ويدعو المعارضة إلى حل وسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسّكه بخطة الإصلاح القضائي، داعيا المعارضة إلى التفاوض وإيجاد حل وسط يرضي الطرفين.

وأكد نتنياهو، في بيان لوسائل الإعلام، أنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط وقال: "هذا يكفي أنا سأدخل المفاوضات لقد تركت كل شيء آخر جانبا. من أجل شعبنا وبلدنا سأفعل كل ما بوسعي للتوصل إلى حل".

وألقى نتنياهو البيان، بعد لقائه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي خطط للدعوة علنا ​​إلى وقف التشريع القانوني "لمخطط الإصلاح القضائي" وتراجع عنه.

وأشار نتنياهو إلى لقائه مع غالانت، بعد أن خطط للدعوة علنا إلى وقف التشريع، وقال: "سمعت مخاوفه بشأن تداعيات الوضع على أمننا القومي. أنا آخذ كل شيء في الاعتبار، وفي نفس الوقت يجب أن أقول إنه لا مجال للرفض. الرفض يهدد أمننا القومي وأمننا الشخصي".

وبحسب نتنياهو فإن"معارضي الإصلاح ليسوا خونة وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين. معظم المواطنين يحبون هذه البلاد ويريدون الحفاظ على ديمقراطيتها".

وأضاف نتنياهو: "يجب أن يتعامل النظام الديمقراطي السليم مع هاتين المسألتين التعامل مع حكم الأغلبية والحفاظ على حقوق الفرد. ولضمان ذلك ومنع الانقسام في الأمة، يجب أن يعالج الإصلاح القضائي هاتين الحاجتين الأساسيتين. لمنع حدوث شرخ في الأمة يجب على كل طرف أن يأخذ المطالبات على محمل الجد ويهتم بمخاوف الطرف الآخر".

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المصدر: وكالات