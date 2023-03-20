وزير الدفاع الإسرائيلي: دعوات عصيان الأوامر العسكرية تضعف قدرة جيشنا على تنفيذ مهامه

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الدعوات إلى عصيان الأوامر العسكرية في الجيش (احتجاجا ما يسمى الإصلاحات القضائية) خطيرة، وتنخر في أساس إسرائيل".

وقال غالانت: "الدعوة إلى الرفض خطيرة..إن ظاهرة العصيان الواسعة الانتشار من شأنها أن تضعف قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه".

وأردف: "أنا أعمل على إبقاء الجيش الإسرائيلي فوق أي نقاش سياسي والتنديد بأي ظاهرة عصيان".

وأكمل: "بدون جيش الدفاع الإسرائيلي، لا يمكن لدولة إسرائيل ومواطنيها الوجود..العصيان يقوض أساسنا الرئيسي..الأمن".

هذا وأعلن عشرات الطيارين في قوات الاحتياط الإسرائيلية، عن رفضهم حضور التدريبات خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على التعديلات القضائية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"