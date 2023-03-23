ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن تحاول إخفاء خطر قذائف اليورانيوم على المدنيين

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة تحاول إخفاء المعلومات حول خطر قذائف اليورانيوم المنضب الكبير على المدنيين والبيئة.

وقال ريتر: "الحقيقة هي أننا نعمل باستمرار على إخفاء البيانات حول التأثير السام لمثل هذه الأسلحة. أفهم سبب انزعاج الروس".

وأشار إلى أنه عندما تصطدم مثل هذه المقذوفة بالهدف، فإنها تتبخر. وهذا يؤدي إلى دخول جسيمات خطرة إلى جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تسممه، وبعد ذلك يمكن أن ينقل العدوى إلى زوجته وطفله.

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وأكد أنه يمكن أن يعاني الناس إذا استنشقوا جزيئات خطيرة استقرت على الأرض في المكان الذي استخدمت فيه هذه الذخائر.

وأعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في وقت سابق، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود البلاد بالذخيرة والقذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ "السيناريو اليوغوسلافي"

المصدر: نوفوستي