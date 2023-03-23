أوكرانيا تعلن أنها لن تسحب الأسلحة التي وزعتها على المدنيين حتى انتهاء القتال

قال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، إنه لن يتم مصادرة الأسلحة الخفيفة الموزعة على المواطنين لحين انتهاء القتال، مؤكدا أن جميع الأسلحة مدونة في قاعدة بيانات خاصة.

وأضاف كليمينكو في تصريحات للتلفزيون الأوكراني: "جميع الأسلحة التي تم إصدارها بشكل قانوني للمواطنين ، بما في ذلك من قبل وحدات الشرطة الوطنية، مسجلة حاليا في قاعدة البيانات المحاسبية ولا نرى أي مشاكل في التحكم في استخدامها، لذلك ستبقى هذه الأسلحة في أيدي مواطنينا حتى نهاية الحرب".

وفي وقت سابق من شهر مارس، أفاد رئيس المديرية الرئيسية للشرطة الوطنية في منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، أن عدد الأسلحة غير المسجلة قد زاد بشكل حاد في المنطقة، وأعلنت سلطات منطقة دنيبروبتروفسك الحاجة إلى تسليم الأسلحة المستلمة بحلول 27 مارس.

كما ذكر مستشار وزارة الشؤون الداخلية لأوكرانيا فاديم دينيسينكو في وقت سابق، أن السلطات الأوكرانية في كييف وحدها، وزعت أكثر من 25 ألف سلاح ناري وأكثر من مليون خرطوشة على السكان دون تسجيل ولا محاسبة.

المصدر: ريا نوفوستي