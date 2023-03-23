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حميميم: ازدياد انتهاكات مسيّرات تحالف واشنطن في سوريا

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حميميم: ازدياد انتهاكات مسيّرات تحالف واشنطن في سوريا
tgstat.ru
مسيّرة MQ-9 Reaper
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ غورينوف عن ازدياد انتهاكات مسيّرات ما يسمى بتحالف واشنطن الدولي في سوريا، مقارنة مع العام الماضي.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تواصل أطراف ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاكها الصارخ لبروتوكولات فك النزاع والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا."

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وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، بدأت تحمل هذه الانتهاكات توجهات هادفة وطابع منهجي.

وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، ارتفع عدد الانتهاكات المتعلقة برحلات الطائرات المسيّرة وطيران التحالف بشكل كبير – حيث تم منذ بداية عام 2023 تم تسجيل 452 حالة من هذه الانتهاكات".

وفي سياق متصل، ذكر نائب رئيس المركز الروسي أن الجانب الروسي سجّل خلال الـ24 ساعة الماضية هجومين إرهابيين على منطقة خفض التصعيد في إدلب: في محافظتي إدلب واللاذقية.

وقال: "أسفر القصف المدفعي على مواقع قوات الحكومة السورية في محيط بلدة جوباس بريف إدلب عن مقتل عسكري."

المصدر: تاس

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