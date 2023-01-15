حميميم يعلن مقتل 3 جنود سوريين بقصف شنته "النصرة"

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي من قرى إدلب المحاذية.

وقال المركز في بيانه إن مسلحي "النصرة" نفّذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، أنه "خلال اليوم الأخير سُجّلت في منطقة إدلب عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة "النصرة" الإرهابية".

وأشار إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع الجيش السوري في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية، أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.

المصدر: نوفوستي