أسباب التفوق القتالي الروسي في أوكرانيا كما يراها الأمريكيون

أفادت "واشنطن بوست" بأن تفوق الجيش الروسي في أوكرانيا يعود للروح المعنوية العالية لأفراده، والأسلحة المتطورة التي يستخدمها، مشددة على ضرورة ضخ المزيد من الأسلحة لقوات كييف.

ترى راشيل ريزو، المحللة في برنامج المجلس الأطلسي، أن موسكو، بخلاف كييف، لديها جنود ومعدات للقيام بعمليات قتالية طويلة المدى على جبهة ممتدة، وإذا لم يتم تزويد كييف بالأسلحة بشكل عاجل، فسيكون من الصعب للغاية على أوكرانيا التصدري لروسيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن امكانية تسليم مقاتلات لأوكرانيا قوبل بفرح لدى السلطات الأوكرانية. إلا أن نطاق استخدام الطائرات محدود في سياق الصراع، الذي يتلخص بشكل أساسي في الاعتماد على معارك المدفعية من مسافات قصيرة نسبيا.

وجاء في المقالة أن دبابات أبرامز يمكن أن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، إذا وصلت إلى القوات المسلحة الأوكرانية في موعد لا يتجاوز الخريف، مع ذلك ستكون هناك صعوبات في صيانتها.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز من مخزونات الجيش الحالية، وعدم إنتاج دبابات جديدة، كما كان مخططا في السابق.

وقبل ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، أن واشنطن ستقدم نسخة قديمة من الدبابات القتالية إلى كييف من أجل تسريع تسليمها.

المصدر: Lenta.ru