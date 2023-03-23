فنلندا ترفض تسليم أوكرانيا مقاتلات "هورنت"

أكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونن تلقيه طلبا من كييف بتزويدها بمقاتلات "هورنت" التي ستسحب من الخدمة عام 2025، معربا عن رفضه هذه الفكرة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام الفنلندية" " أوكرانيا طلبت من وزارة الدفاع الفنلندية مناقشة إجراء مفاوضات بشأن المقاتلات هورنيت، لمعرفة ما إذا كان يمكن نقلها لأوكرانيا في مرحلة ما في المستقبل. وتابع الوزير: سنرد على هذا الطلب في الوقت المناسب".

وأشار رايكونن إلى أن أوكرانيا تريد أن تشارك الولايات المتحدة في هذه المفاوضات.

واوضح الوزير: "تاريخ الرد غير معروف بعد. سنرد على هذا الطلب في الأسابيع المقبلة".

في الوقت نفسه، لا يرى كايكونن أن هناك موضوع حاد يتطلب المناقشة: "في السنوات القادمة، سنحتاج إلى هذه المقاتلات لاحتياجاتنا الخاصة. بالنظر إلى المستقبل، يمكنني القول أن عمر خدمة مقاتلات هورنت سينتهي، عندما نحصل على مقاتلات إف-35 في عام 2026".

المصدر: ريا نوفوستي