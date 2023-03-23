خبير أمريكي: الفرصة ما زالت سانحة أمام زيلينسكي للفرار

قال الخبير العسكري الأمريكي سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني سيخسر حتما مدينة أرتيموفسك وسيؤدي ذلك إلى هزيمة أوكرانيا وسقوط الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

ويرى سكوت ريتر، وهو ضابط متقاعد عمل سابقا في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، أن الفرصة لا تزال سانحة أمام زيلينسكي للفرار.

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وأضاف الخبير: "أرتيموفسك، ستشهد كما اعتقد معركة سيتم خلالها تسجيل التاريخ. يبدو واضحا أن الأوكرانيين يخسرون، وفي مرحلة ما سيتم كسرهم وستبدأ عملية التفكك، وفي حال استمر القتال بنفس الوتيرة والروح، فستخسر أوكرانيا في الصيف أو أوائل الخريف".

وشدد الخبير على أنه إذا واصلت كييف مواجهتها المسلحة مع موسكو ولم تقبل الآن أي وقف لإطلاق النار أو خطة سلام، فسيتعين على أوكرانيا أن تدفع ثمنا باهظا للهزيمة.

وقال: "المبادرة الصينية هي المبادرة التي يجب أن يصلي الجميع من أجل نجاحها، ويبدو لي أنها جاءت في الوقت المناسب، لأن مثل هذه الخطة لا يمكن طرحها إذا لم يكن الوضع في ساحة المعركة هو الوضع الذي يواجه فيه زيلينسكي الهزيمة الحتمية".

ووفقا للخبير، إذا وافق زيلينسكي على الخطة الصينية، فسيتمكن من إنقاذ نفسه والبقاء في السلطة وستتمكن أوكرانيا من المحافظة على وحدة أراضيها وحتى على جيشها.

المصدر: نوفوستي