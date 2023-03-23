لافروف: قضية "السيل الشمالي" سوف تنتهي بصيغة "هايلي لايكلي"

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا تتوقع أن تنتهي التحقيقات الغربية حول قضية "السيل الشمالي" بصيغة أشبه بالتعبير الشهير "Highly Likely" (من المرجح بشدة).

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير عقب محادثاته مع نظيره البوروندي ألبير شينغيرو، حيث قال: "لا نتوقع شفافية من هذه التحقيقات، ولا أن يتم الإعلان عن نتائجها. وفي الأغلب سوف تنتهي بصيغة مثل Highly Likely" (في إشارة إلى التعبير الشهير لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي خلال خطابها أمام مجلس العموم، حينما اتهمت روسيا بـ "التورط في تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال"، وقالت: "من المرجح بشدة أن تكون روسيا وراء عملية التسميم").

وشدد وزير الخارجية على أن موسكو تقدمت بمطالبات عدة للتعاون في التحقيق بتلك التفجيرات، إلا أن مطالباتها ظلت بلا رد، وأشار إلى أن الدول الغربية "ستكون راضية عن نهاية نسميها نحن بالروسية إلقاء الخاتم في الماء".

وأشار لافروف إلى التحقيق الذي قام به الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، وقال إن بياناته بشأن "السيل الشمالي" موضوعية.

وكان هيرش قد كشف في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج متورطتان في التفجيرات.

المصدر: نوفوستي