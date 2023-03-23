قائدا "سو 27" يتحدثان عن لحظة اعتراض "إم كيو- 9" الأمريكية

تحدث الطياران الروسيان، الرائد فاسيلي فافيلوف، وسيرغي بوبوف، قائدا طائرة "سو-27" المقاتلة التي نفذت مهمة اعتراض طائرة "ام كيو-9 ريبير" الأمريكية في أجواء البحر الأسود في 14 مارس.

وقال الرائد فافيلوف بعد تسلمه وساما من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "كنا أثناء الخدمة للدفاع الجوي، وتلقينا أمرا بالإقلاع، مع طاقمين آخرين، حلقنا لاعتراض طائرة من دون طيار كانت تتجه لخرق حدود الدولة. وبعد الإقلاع اقتربنا من هذه الطائرة وحددنا نوعها وقمنا بمناورات لإجبارها على عدم تنفيذ مهمتها".

بدوره، شدد بوبوف على أنهما لم يستخدما أسلحة المقاتلة، قائلا: "لم نستخدم أسلحة، كما أنه لم يحدث تلامس مع هذه الطائرة المسيرة".

وكشف الطيار الروسي المتقاعد سيرغي ليبوفوي، يوم الجمعة الماضي، عن الغاية والهدف الرئيسي من مهمة الطائرة المسيرة الأمريكية "ريبير إم كيو-9" قبل سقوطها في البحر الأسود، مضيفا: "لم تكن الطائرة المسيرة في تلك المنطقة مصادفة، فقد كانت تحلق فوق المنطقة حيث يمتد خط أنابيب التيار التركي على طول قاع البحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.

المصدر: "سبوتنيك"