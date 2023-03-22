وزير الدفاع الروسي يمنح طاقم طائرة اعترض المسيرة الأمريكية في البحر الأسود وسام الشجاعة

منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وسام الشجاعة لطاقم طائرة "سو – 27" الذين اعترضوا طائرة مسيَرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper فوق على البحر الأسود.

ووفقا لبيان الوزارة: "تم منح أوسمة الشجاعة لطياري المقاتلة SU-27، الذين منعوا انتهاك مركبة جوية أمريكية من طراز MQ-9، لمنطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي المنشأ لغرض العملية العسكرية الخاصة".

وفي صباح يوم 14 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة مسيرة أمريكية من طرازMQ-9 محملة بأجهزة الإرسال والاستقبال والمستشعرات والكاميرات، انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق مياه البحر الأسود متوجهة نحو حدود روسيا. ولمنع انتهاك المجال الجوي الروسي، حلق المقاتلون الروس للتعرف على الدخيل. وبسبب مناورة حادة، تم شل حركة المسيرة الأمريكية عن السيطرة، وسقطت في الماء.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، لم تشتبك الطائرة الروسية مع المسيرة ولم تستخدم أسلحة وعادت بأمان إلى المطار.

المصدر: نوفوستي