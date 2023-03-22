مسؤول إسرائيلي يكشف لـ"أكسيوس" موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب أخطرت زملاءها في واشنطن ودول أوروبية، عدم استبعادها توجيه ضربة عسكرية لإيران إذا تجاوز مستوى تخصيبها لليورانيوم نسبة 60٪.

وذكر المصدر أن إسرائيل لا تريد أن يصل مستوى تخصيب إيران إلى 90٪.

كما أوضح المسؤول تخوّف السلطات الإسرائيلية من أن تشرع إيران في جمع اليورانيوم المخصّب بدرجة أقل بقليل من الدرجة التي تسمح لها بتصنيع الأسلحة النووية.

وأضاف: "لذلك، أخبرت إسرائيل كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأن أي تحرك من جانب إيران فوق مستوى 60٪ سيكون خطوة قد تؤدي إلى عمل عسكري ضد برنامج طهران النووي".

هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة اتخاذ "قرارات عاجلة وهامة" بشأن إيران.

المصدر: RT