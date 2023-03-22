المفوضية الأوروبية تخصص 600 مليون يورو لبلغاريا لتعزيز الحدود مع تركيا

أعلنت السلطات البلغارية أن المفوضية الأوروبية خصصت 600 مليون يورو لبلغاريا لغرض تعزيز الحدود مع تركيا.

وقال السكرتير العام بوزارة الداخلية البلغارية، بيوتر تودوروف، في حديث للتلفزيون البلغاري، يوم الأربعاء: "تلقينا بلاغا بأن المفوضية الأوروبية أقرت موقفا استراتيجيا جديدا تجاه حماية حدود الاتحاد الأوروبي، وتعتبر بلغاريا من الاتجاهات ذات الأولوية".

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وأضاف أنه "سيتم تخصيص 600 مليون يورو لتعزيز حدودنا. وهذه الموارد ستنفق على شراء كاميرات المراقبة وأجهزة الرصد وسيارات الدفع الرباعي وغيرها من المعدات التقنية".

وأشار إلى أنه "حتى الآن لم تكن 110 كلم من الحدود مع تركيا مزودة بوسائل الحماية التقنية، ويجب تحسين الحماية التقنية للـ 200 كلم المتبقية".

وأكد تودوروف أن تدفق المهاجرين ازداد بنسبة 43% بالمقارنة مع عام 2022، الذي كان قياسيا في هذا الشأن، حيث تم توقيف 170 ألف مهاجر غير شرعي عند الحدود فيما كان عددهم 7 آلاف فقط قبل 3 سنوات.

المصدر: تاس