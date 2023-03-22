عسكري أميركي سابق: بوتين محق في تحذيره القاسي لبريطانيا بشأن اليورانيوم المنضب

ذكر العسكري السابق في قوات مشاة البحرية الأميركية لوكاس غيدج، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقا بتحذير الغرب من عواقب استخدام ذخائر تحوي يورانيوم منضب في أوكرانيا.

وكتب لوكاس على تويتر: "بوتين محق في رسم خط أحمر على تزويد أوكرانيا باليورانيوم المنضب".

وذكر العسكري السابق كيف عانى الأطفال العراقيون من تشوهات خلقية مروعة لأن الولايات المتحدة استخدمت هذا النوع من القذائف في الحرب غير القانونية التي شنتها على هذا البلد.

حديثا قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي إن لندن، بالإضافة لدبابات تشالنجر ــ 2، ستمد الجيش الأوكراني بالذخائر، وهذا يتضمن القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على يورانيوم منضب.

عند استخدام قذائف اليورانيوم المنضب يستقر الغبار المشع على الأرض، وهو شديد السمية ولا يمكن تطهيره، ويمكن أن يؤدي لتفشي مرض السرطان.

استخدمت القوات الأمريكية قذائف اليورانيوم المنضب خلال عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، وخلال قصف يوغوسلافيا في عام 1999 وفي غزو العراق في عام 2003.

وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد على مثل هذه النوع من الشحنات بشكل مناسب.

المصدر: ريا نوفوستي.