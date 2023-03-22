بلينكن: واشنطن غير معنية بتصريحات الصين حول عدم جواز بيع الأسلحة لتايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة واشنطن لن تأخذ بعين الاعتبار تصريحات بكين حول عدم جواز بيع الأسلحة لتايوان.

وأجاب بلينكين في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، عما إذا كانت بكين قد أوضحت لواشنطن أن هناك أي خط أحمر فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لتايوان: "لا، إذا حاولوا أن يقولوا شيئا كهذا، فإننا بالتأكيد لن نأخذ ذلك في الحسبان".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في الوقت نفسه، إلى أن هناك "تأخيرا خطيرا" فيما يتعلق بتزويد تايوان بالأسلحة الأمريكية، ووفقا لبلينكن، يرجع هذا إلى "مشكلات التصنيع"، وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى "زيادة الطاقة الإنتاجية".

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق، إن بلاده ستتصدى بحزم للتدخل الأجنبي في قضية تايوان وستقاوم الأنشطة الانفصالية الهادفة إلى استقلال الجزيرة.

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المصدر: تاس