كيشيناو وتيراسبول تؤكدان على الحوار المباشر في ظل غياب "5+2" والمراقبين الغربيين

أكد نائب رئيس وزراء مولدوفا أوليغ سيريبريان، حفاظ بلاده وجمهورية بريدنيستروفيه، غير المعترف بها، على حوار مباشر في ظل غياب صيغة "5+2" ومراقبي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأكد سيريبريان ذلك، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع له مع ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، وممثل روسيا الخاص في المفاوضات بشأن جمهورية بريدنيستروفيه فيتالي تريابيتسين في إقليم تشيسيناو.

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وأضاف بحسب بيان المكتب الصحفي لحكومة مولدوفا، "في سياق وقفة مطولة على الصيغة التفاوضية "5+2" بسبب النزاع في أوكرانيا، يتم الإبقاء على التفاعل على منصة الحوار للممثلين السياسيين ومجموعات العمل القطاعية ولجنة المراقبة المشتركة لإدارة عملية حفظ السلام."

هذا وقد اتهم سيريبريان، الذي يمثل مولدوفا في هذه المحادثات، سلطات بريدنيستروفيه بـ"التسييس المفرط" لمعظم القضايا.

وجاء في البيان أيضا: "يجب أن توافق تيراسبول على إجراء حوار بنّاء يهدف لتوحيد البلاد وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها واستعادة حكم القانون على الضفة اليسرى لنهر دنيستر".

بدورها، أكدت كيشيناو موقفها بأن التسوية يجب أن تستند إلى "مبادئ احترام سيادة ووحدة أراضي مولدوفا داخل حدودها المعترف بها دوليا."

الجدير بالذكر أن صيغة المحادثات "5+2" تضم كل من: مولدوفا، بريدنيستروفيه، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روسيا، أوكرانيا، فضلا عن مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: تاس