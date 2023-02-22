كيشيناو: لا نتوقع وقوع اشتباكات عسكرية قرب حدونا ولكن هنالك خطر وقوع انقلاب على السلطة

صرح وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، بأن بلاده لا ترى أية مخاطر بوقوع اشتباكات عسكرية على حدودها في المستقبل القريب، ولكن هناك خطر وقوع أعمال تخريبية وانقلاب على السلطة.

وأضاف بوبيسكو، في مقابلة مع صحيفة Financial Times، "لا نرى أية مخاطر بحدوث سيناريوهات عسكرية على حدود مولدوفا في المستقبل القريب، لكن هناك مخاطر بوقوع عمليات تخريبية، ومحاولة الانقلاب على السلطة".

وفي ذات السياق، صرحت الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، بأن المعارضة المولدوفية تحضر لانقلاب على السلطة "لتغيير النظام الدستوري" بالشراكة مع روسيا، ودعت البرلمان المولدوفي إلى تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد.

وقالت ساندو إن "المعلومات التي حصلت عليها من أوكرانيا، حول المخطط الروسي للإطاحة بالسلطة في البلاد، بالشراكة مع قوى المعارضة المولدوفية صحيحة"، مشددة على أن روسيا تشكل خطرا على أمن مولدوفا.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمي زيلينسكي، قد ادعى في وقت سابق، بأن أوكرانيا تمتلك معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "تعد مخططا لتقويض النظام الديمقراطي" في مولدوفا.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مصممة على بناء علاقات ودية مع مولدوفا، مشيرا إلى أن موسكو مستاءة من استغلال الغرب لكيشيناو في حملته المعادية لروسيا.

المصدر: وكالات