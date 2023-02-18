واشنطن قلقة إزاء ما تزعم أنها "خطط روسية" لزعزعة استقرار مولدوفا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء "الخطط الروسية" المزعومة لزعزعة الاستقرار في مولدوفا.

وقال بلينكن خلال لقائه مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، يوم الجمعة: "ندعم مولدوفا بحزم في القضايا المتعلقة بأمنها واستقلالها ووحدة أراضيها، والجهود المهمة لتحقيق الإصلاحات التي تبذلها الحكومة والرئيسة".

وأعرب عن "القلق العميق" إزاء "التآمرات من جانب روسيا" التي تهدف إلى "زعزعة استقرار الحكومة" في الجمهورية.

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واعتبر أن مولدوفا تواجه "العاصفة المثالية في ما يخص التهديدات الخارجية".

وأشار البيان الصادر في أعقاب مباحثات بلينكن مع ساندو إلى أنهما ناقشا "الجهود لتعزيز سيادة ووحدة أراضي مولدوفا وأمن الطاقة لها".

وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بأنها "تدبر لتقويض النظام الديمقراطي" في مولدوفا. وقالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو إنه كانت هناك تحضيرات "لتغيير النظام الدستوري" في البلاد بمشاركة قوى المعارضة. وقالت إن معلومات الجانب الأوكراني بهذا الصدد كانت "صحيحة"، وإن روسيا تمثل "خطرا" على أمن البلاد.

المصدر: تاس