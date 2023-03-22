الاتحاد الأوروبي يناقش العلاقة مع الصين في سياق الوضع في أوكرانيا والقضايا التجارية

يناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال القمة التي ستعقد يومي 23 و 24 مارس العلاقات مع الصين كجزء من المناقشات التي تتناول التجارة والوضع في أوكرانيا.

وأفاد مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو. حيث أجاب: "أن موضوع الصين سيتم التطرق إليه عند مناقشة موضوعات مثل قضايا التجارة".

وأضاف: "أيضا عند مناقشة الوضع في أوكرانيا، السؤال المهم هنا هل من الممكن للصين أن تقدم مساعدات عسكرية لروسيا".

المصدر: تاس