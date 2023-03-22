"يونهاب": كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ من طراز "كروز"

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة البحر الشرقي.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، نقلا عن مصادرها، رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق بيونغ يانغ لعدد من صواريخ "كروز" من منطقة هامهونغ التي تقع على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة "يونهاب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه بحر اليابان، فيما افادت قناة "إن إتش كا" بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأضافت الوكالة نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى، باتجاه بحر اليابان من مركز إطلاق الصواريخ دونغتشانغني.

ومن جانبه أعلن جهاز الأمن البحري الياباني عن احتمال سقوط صاروخ كوريا الشمالية، في مياهها الإقليمية، وطلبت من السفن الإبلاغ عن أية أجسام مشبوهة يرصدونها، وطلبت منهم عدم الاقتراب منها.

وبحجة "التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، أنشأ مركز الأزمات في مكتب رئيس وزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مقرا خاصا لجمع وتحليل المعلومات الواردة عن هذه التجارب.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تدريبات تحاكي هجوما نوويا تكتيكيا نهاية الأسبوع الماضي، تزامنا مع قيام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنظيم تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة.

المصدر: سبوتنيك + يونهاب