كوريا الجنوبية تحظر تصدير 77 منتجا إلى بيونغ يانغ لمنع تطوير الأقمار الصناعية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حظر تصدير 77 نوعا من المنتجات التي يمكن استخدامها لتطوير وإنتاج الأقمار الصناعية، إلى جارتها الشمالية، عبر أطراف ثالثة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أبلغت الدول المعنية بهذا الحظر، وسلمتها قائمة المنتجات المحظورة.

وحذرت وزارة الخارجية من أن "تصدير المواد المدرجة في هذه القائمة إلى كوريا الشمالية عبر دول ثالثة سيحظر". أبلغت الوزارة أنها نقلت هذه القائمة إلى دول أخرى.

ويهدف هذا الإجراء إلى لفت الانتباه العالمي المتجدد إلى ضرورة منع كوريا الشمالية، من الحصول على مثل هذه المواد الاستراتيجية، التي يمكن استخدامها في إنتاج الأقمار الصناعية وأجهزة المراقة.

كما قررت سيئول فرض عقوبات إضافية مستقلة ضد 4 أفراد و6 مؤسسات "متورطة في برامج بيونغ يانغ للصواريخ والأسلحة النووية، ومحاولة التهرب من العقوبات الدولية."

يذكر أن بيونغ يانغ شرعت في العام 2021 بتطوير قمر صناعي للاستطلاع العسكري، كجزء من مخطط تطوير الدفاع، ومن المخطط استكمال المشروع في أبريل المقبل.

المصدر: يونهاب + تاس